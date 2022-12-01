數百人在中華人民共和國駐紐約領事館前抗議清零政策

在這個禮拜二，數百名聚集在中華人民共和國駐紐約領事館前抗議中國嚴謹的封控政策。抗議人數最高近一千人。對許多紐約大學的國際學生來說，中國嚴謹的新冠政策複雜化了返國程序，同時也嚴重影響這些學生家庭的生計。

依據以往政策，就算只是零星的確診數也需要實施整體靜默。封控政策倒置中小企業勒令停業、居民被鎖在家中長達數月、學校關閉實體教學課程。封控政策回持續到確診數清零，實施時間往往長達數月。在領事館的抗議者有四大訴求：允許公開悼念、結束清零政策、釋放維權同胞、保障人民權利。

「中國人已經活在共產黨清零政策的暴政之下三年了，」一張在抗議現場傳發的傳單上指出。「今天我們聚集在這悼念因為新冠打壓失去性命的同胞並要求中國政府負起責任！」

召集者請參與者攜帶蠟燭、看板和花束。許多抗議者帶了空白或寫著抗議字樣的看板。內容包括：「共產黨下台！」、「我想要回家」、「不能不明白」。參與者齊聲合唱了出自於音樂劇《悲慘人生》的《Do You Hear the People Sing?》。這首歌曲先前在2019香港反送中遊行後被中國的音樂串流平台全面下架。參與者也合唱了《國際歌》。

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其中一位籌辦人指到這場抗議是為了要提供維吾爾人一個空間。在現場的維吾爾人朗誦在烏魯木齊火災中逝世者的名字，也有人揮舞東突厥斯坦的旗幟以示支持。美國和其他西方國家先前指控中國對維吾爾人採取種族滅絕政策。中國政府至今一向否認西方對其的違反人權指控。

「我看見了、我們看見了、我們維吾爾同胞也看見了，」一位講者吶喊。「永不忘記、永不放棄」。

抗議的範疇不僅包涵新冠清零政策。許多行動主義者發出對香港獨立和臺灣獨立的聲援。其他則要求中國國內政治體系的透明化和廢除媒體審查制度。對於這類的抗議，中國官方媒體往往把矛頭指向境外勢力的影響。

「言論自由！」在看板上寫著，「我不是境外勢力，我是中國人！」

有些較激進的抗議者呼喊「習近平下台！」並且要求中國共產黨轉移政權。一位美國籍的紐大校友指出他的岳叔/舅在中國被莫名逮捕並在獄中遭受折磨。這位校友說參加這次的集會遊行是來支持在國內的同胞。

「人民一直在跟政府訴苦但政府選擇漠視我們的哀嚎，因為在政府眼裡他們不可能犯錯」一位抗議者說到。「就算疫情緩合了政府依舊會繼續讓人民失望，而更多人會因此失去性命。這肯定會發生，只是時間上的問題而已。」

在抗議現場，暗指習近平的小熊維尼形像出現在了傳單和氣球上。其中一個看板上有一個小熊維尼手持空白A4紙的插畫，而A4紙正是此輪抗議的標誌之一。小熊維尼氣球其中一面的眼睛被劃了叉，另一面則寫著「不自由 毋寧死」。現場還有一個頭被擰下來放在旁邊的小熊維尼餅乾罐放在一旁的地面上。

抗議者們高喊「這是我的職責 It’s my duty」的口號，而這個在近期抗議中很常用的口號背後還有一個典故：在1989年天安門廣場抗議中，一名男子麵對媒體用英語回答了相同的話語。在近期的抗議過後，中國媒體在11月30日上午發表了前國家主席江澤民去世的消息。他在天安門事件後升任中央委員會總書記。

有些示威者表示他們參加抗議是因為意識到了自己身在海外能這樣做的特權，而另一些人則表示他們是出於希望中國變得更加民主的目的來參加的。

「我不知道在海外的中國人怎麼能對這件事如此無動於衷，」一來自上海的紐約大學學生說。 「因為不管怎麼說，我們都有家在那邊，在國內」。

本文章由葉美儀編輯報導。

翻譯由王小明提供。



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