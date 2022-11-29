抗議者聚集華盛頓廣場，聲援中國國內歷史性抗議浪潮

當地時間11月27日星期日，紐約大學學生及當地居民聚集在華盛頓廣場公園抗議中國政府的新冠防疫政策。此次抗議聲援中國國內的抗議者們。他們在近幾天罕見地走上街頭悼念在烏魯木齊居民樓火災中喪生的10名同胞，並表達對防疫亂象的不滿。許多人質疑當地的封控措施延誤了消防部門的救援，因此導致了原本可以避免的傷亡。

星期日的抗議吸引了約200名參與者，其中有很多人都是中國公民。一名匿名的活動組織者表示此次罕見的抗議行動不僅是關於防疫措施：「這些年來針對人民的不人道管理措施終於到達了爆發點。我從沒想過我們有這樣反抗的能力。」

中國的「動態清零」政策所導致的嚴苛封控措施和負面經濟影響已經招致了國內外的不滿。根據事發時的政策，在發現陽性病例後，當地政府及社區必須進行封控措施，居民居家或集中隔離、商店停業、學校轉為網課。封控措施往往會持續幾週甚至數月，直到新增病例清零。

此次抗議與當地時間下午4:30開始，參與者圍繞LED蠟燭燈站成一圈，悼念在新疆居民樓火災的10名遇難者。隨著活動的進行，抗議人群從開始時的幾個人逐漸增多。他們有些人手持空白的A4紙，還有人用攜帶的音箱播放國歌《義勇軍進行曲》和《Do You Hear the People Sing》。抗議者們還合唱了《國際歌》，一首源自國際共產主義運動的頌歌。空白的A4紙成為了近期抗議活動的標誌，成為了一種無聲的對抗。

受中國社交媒體反文化的啟發，很多標語牌寫滿了「好」、「支持」、「感恩」的字樣。這類字面意義積極向上的標語是對社交媒體敏感詞封禁制度的挑釁：字字支持的同時也字字反對。儘管大部分抗議者都很低調，少部分人發聲要求習近平和共產黨下台。

「我覺得能看到大家站在一起為同樣的事件發聲就已經很讓人感動了」，一名匿名的抗議者對WSN說。 「這些白紙什麼都沒有寫，但它能像鏡子一樣表達出我們想表達的所有東西，平常不能說的一切的話。」

對於身在國外的中國人來說，這樣的抗議提供了聲援國內親友的機會。對身在國內的他們來說，公開表達異議和不滿所要面臨的後果更加嚴重。儘管身在國外，參加此次華盛頓廣場公園抗議的中國留學生依然對發聲有所畏懼。目前中國警方已對清零抗議者加強警力監管，並逮捕了少部分抗議者且有使用暴力的情況出現。

「我們想要表達我們的支持，我們想要表達『我們就在這裡，我們在傾聽並且我們理解在發生的一切』」，一名組織者說道。「我們想讓他們知道我們在支持他們，並且我們也有想說的話。」

Carmo Moniz與Sandra Cai對本文有報導貢獻。翻譯由王小明提供。

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