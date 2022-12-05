紐約華僑們團結抗議，國內抗議議題增廣

Gallery | 6 Photos WSN A protest against the Chinese Communist Party took place in the fountain of Washington Square Park in the afternoon of December 4th.

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12月4日，抗議者們聚集在華盛頓廣場公園，聲討中國政府對於新冠疫情的防疫措施以及對於西藏及香港的越權干涉。此輪抗議最開始因嚴苛的動態清零政策開始，但抗議者們正在加碼，開始挑戰中國共產黨的存在。

「在今天新一代的年輕人會扛起象徵自由的火炬」天安們事件生還者周鋒鎖説到，「我們要奮鬥到底，我們會結束共產黨。」

11個群體聯合組織這次的抗議，其中有Hong Kong Student Advocacy Group at NYU, Students for a Free Tibet, Free Uyghur Now, Democratic Party of China 還有Keep Taiwan Free。這次抗議活動名稱叫做「紐約市與被中國共產黨打壓的人民站在一起」。示威者們抗議中國國內清零政策和整體上對共場黨執政的不滿。

「許多被中共打壓的群族今天都聚集在這裡—維吾爾人、西藏人、香港人、台灣人 還有其他國籍的聲援者，」一位香港籍的紐大學生說到。「我們正面臨同樣的問題。我們必須團結並互相支持。」

在示威者身後，參加抗議的維吾爾人們揮舞著東突厥斯坦的旗幟。人群中也有人揮舞著西藏的旗幟。在場講者們挑戰中國政府的權威並聲援西藏和香港被警方強力壓制的民主自由支持者們。

「今天不僅僅是為了和那些經歷了中國政府壓制和鎮壓的人站在一起，同時也為了建立這個跨運動的聯盟和團結 一位活動主持人兼紐大學生Tsela Zoksang說到。

今年來中國政府的政策倒置每四位六到十八歲的西藏孩童中有三位被強迫接受官方重新教育。這些「寄宿學校」裡大約有近八十萬名學生。

「西藏已經出現在過新聞裡很多次了，西藏人長期都在為他們的自由奮鬥，」支持西藏開放自由的行動者Topjor Tsultrim說到。「但說真的，我們能感覺到這次有些不一樣。中國人民面對他們在過去70年受到的壓迫已經覺醒了，比如對言論自由的壓迫。而現在這些清零政策則是對他們運動權利的否認。 」

最新一輪抗議於11月25日爆發，當天在新疆發生的住宅火災奪走了十條人命。活動者們認如果消防響應如果沒有因風控措施而延誤，那麼傷亡本可以被避免。中國的動態清零政策此前規定即使發現少數確診病例，相關區域也需要實行封控措施，而有時這些措施會實施長達數月。

有經濟學家稱這些政策已經動搖了國際市場對於中國市場的信心，並且導致中國的經濟增速減半。為應對日漸壯大的抗議活動，有些地區的政府開始放寬防疫政策。上海政府不再要求搭乘公共交通的乘客提供陰性核酸證明，而鄭州則允許KTV和美容場所復業。

“各大城市有在鬆綁封控政策的實施，”一位中國籍的紐大學生說到。 “地方政府正在廢除要求核酸檢測的政策。這是件好事，但還有很多可以改進的空間。”

上週在華盛頓廣場公園和中國駐紐約總領事館前有示威者遊行抗議。比起往次的抗議，這次在華盛頓廣場的活動來得更加激進。許多示威者質疑了政府在西藏及香港的行為，包括暴力鎮壓要求進行民主改革的示威者們。

王小明提供翻譯