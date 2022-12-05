纽约华侨们团结抗议，国内抗议议题增广

Gallery | 6 Photos WSN A protest against the Chinese Communist Party took place in the fountain of Washington Square Park in the afternoon of December 4th.

12月4日，数百名抗议者们聚集在华盛顿广场公园，声讨中国政府对于新冠疫情的防疫措施以及对于西藏及香港的越权干涉。此轮抗议最开始因严苛的动态清零政策开始，但随着声浪变高，抗议者们正在加码，有些人已经开始挑战中国共产党的存在。

“在今天新一代的年轻人会扛起象征自由的火炬，”天安们事件生还者周锋锁说到，”我们必须战斗，我们会结束共产党。”

11个群体联合组织了这次名为“NYC in Solidarity With Those Oppressed by CCP”的抗议，其中有Hong Kong Student Advocacy Group at NYU, Students for a Free Tibet, Free Uyghur Now, Democratic Party of China以及Keep Taiwan Free。这次抗议活动名称叫做「纽约市与被中国共产党打压的人民站在一起」。示威者们抗议中国国内清零政策和整体上对共场党执政的不满。

“许多被中共打压的群族今天都聚集在这里：维吾尔人、西藏人、中国籍香港人、台湾人，甚至还有其他国籍的声援者，”一位要求匿名的来自香港的纽大学生说到。 “我们正面临同样的问题。我们必须团结并互相支持。”

在他们身后，参与者们站成一个半圆并挥舞着东突厥斯坦的旗帜。人群中还有很多人将西藏的旗帜披在肩上。在场讲者们挑战中国政府的权威并声援西藏和香港被警方强力压制的民主自由支持者们。

“今天不仅仅是为了和那些经历了中国政府压制和镇压的人站在一起，同时也为了建立这个跨运动的联盟和团结，” 一位活动主持人兼纽大学生Tsela Zoksang说到。

今年来中国政府的政策造成每四位六到十八岁的西藏孩童中有三位被强迫接受官方重新教育。这些「寄宿学校」里大约有近八十万名学生。

“西藏以及出现在过新闻里很多次了，” Free Tibet活动家Topjor Tsultrim说到。“但说真的，我们能感觉到这次有些不一样。中国人民面对他们在过去70年受到的压迫已经觉醒了，比如对言论自由的压迫。而现在这些清零政策则是对他们运动权利的否认。”

中国清零政策在经济和道德层面的影响只是这些抗议者聚集在华盛顿广场公园的其中一个原因。对于很多抗议者来说，他们参与这类活动更深层面的原因在于他们对中国共产党过去的反对和当下受到的压迫。

最新一轮抗议于11月25日爆发，当天在新疆发生的住宅火灾夺走了十条人命。活动者们认如果消防响应如果没有因风控措施而延误，那么伤亡本可以被避免。中国的动态清零政策此前规定即使发现少数确诊病例，相关区域也需要实行封控措施，而有时这些措施会实施长达数月。

有经济学家称这些政策已经动摇了国际市场对于中国市场的信心，并且导致中国的经济增速减半。为应对日渐壮大的抗议活动，有些地区的政府开始放宽防疫政策。上海政府不再要求搭乘公共交通的乘客提供阴性核酸证明，而郑州则允许KTV和美容场所复业。

“各大城市有在松绑封控政策的实施，”一位中国籍的纽大学生说到。 “地方政府正在废除要求核酸检测的政策。这是件好事，但还有很多可以改进的空间。”

上周在华盛顿广场公园和中国驻纽约总领事馆前有示威者游行抗议。比起往次的抗议，这次在华盛顿广场的活动来得更加激进。许多示威者质疑了政府在西藏及香港的行为，包括暴力镇压要求进行民主改革的示威者们。

王小明提供翻译