抗议者聚集华盛顿广场，声援中国国内历史性抗议浪潮

两百名抗议者表达了中国新冠防疫措施的不满，加入了全球各地抗议的行列。

当地时间11月27日星期日，纽约大学学生及当地居民聚集在华盛顿广场公园抗议中国政府的新冠防疫政策。此次抗议也意在声援中国国内的抗议者们。他们在近几天罕见地走上街头悼念在乌鲁木齐居民楼火灾中丧生的10名同胞，并表达对防疫乱象的不满。许多人质疑当地的封控措施延误了消防部门的救援，因此导致了本可以避免的伤亡。

星期日的抗议吸引了约200名参与者，其中有很多人都是中国公民。一名匿名的活动组织者表示此次罕见的抗议行动不仅仅是关于防疫措施：“这些年来针对人民的非人道管理措施终于到达了爆发点。我从没想过我们有这样反抗的能力”。

中国的“动态清零”政策所导致的严苛封控措施和负面经济影响已经招致了国内外的不满。根据事发时的政策，在发现阳性病例后，当地政府及社区必须进行封控措施，居民居家或集中隔离、商铺停业、学校转为网络教学。封控措施往往会持续几周甚至数月，直到新增病例清零。

此次抗议与当地时间下午4:30开始，参与者围绕LED蜡烛灯站成一圈，悼念在新疆居民楼火灾的10名遇难者。随着活动的进行，抗议人群从开始时的几个人逐渐增多。他们有些人手持空白的A4纸，还有人用携带的音箱播放国歌《义勇军进行曲》和《Do You Hear the People Sing》。抗议者们还合唱了《国际歌》，一首源自国际共产主义运动的颂歌。空白的A4纸成为了近期抗议活动的标志，成为了一种无声的对抗。

受中国社交媒体反文化的启发，很多标语牌写满了“好”、“支持”、“感恩”的字样。这类字面意义积极向上的标语是对社交媒体敏感词封禁制度的挑衅：字字支持的同时也字字反对。尽管大部分抗议者都很低调，少部分人发声要求习近平和共产党下台。

“我觉得能看到大家站在一起为同样的事件发声就已经很让人感动了”，一名匿名的抗议者对WSN说。“这些白纸什么都没有写，但它能像镜子一样表达出我们想表达的所有东西，平常不能说的一切的话”。

对于身在国外的中国人来说，这样的抗议提供了声援国内亲友的机会。对身在国内的他们来说，公开表达异议和不满所要面临的后果更加严重。尽管身在国外，参加此次华盛顿广场公园抗议的中国留学生依然对发声有所畏惧。目前中国警方已对清零抗议者加强了警力监管，并逮捕了少部分抗议者且有使用暴力的情况出现。

“我们想要表达我们的支持，我们想要表达‘我们就在这里，我们在倾听并且我们理解在发生的一切’”，一名组织者说道。“我们想让他们知道我们在支持他们，并且我们也有想说的话”。

Carmo Moniz与Sandra Cai对本文有报道贡献。翻译由王小明提供。

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